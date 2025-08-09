Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 августа, 11:56

Источник: «Ахмат» хочет подписать Марио Фернандеса, защитник запросил высокую зарплату

Алина Савинова
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» проявляет интерес к бывшему защитнику ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандесу, сообщает Legalbet.

6 августа грозненскую команду возглавил Станислав Черчесов. По информации источника, 61-летний специалист хотел бы поработать с Фернандесом, а сторона 34-летнего игрока считает, что совместная работа с Черчесовым поможет защитнику быстро набрать оптимальные кондиции. Отмечается, что Фернандес запросил у «Ахмата» «большие финансы».

Футболист с 2012 по 2022 год играл за ЦСКА. В 2023-м Фернандес присоединился к «Зениту», а в июле 2024-го питерский клуб расторг контракт с защитником по соглашению сторон.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство. Он провел 33 матча за сборную России, в которых отметился 5 голами.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Источник: Legalbet
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Читайте также
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • андрей андреев

    безумие. На такое только Черчесов мог решиться.

    10.08.2025

  • mikeV

    60 сребренников запросил?

    09.08.2025

  • Павел Верещагин

    Эта проститутка способна на всё...

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Логично. Сам обдерёт кадыровскую липку и корешам поможет.

    09.08.2025

  • shpasic

    Черчесий ещё и хрустального Черышева возьмёт

    09.08.2025

  • Slim Tallers

    Так платить будут из тех дотаций,что выделяются Чечне. Купят игроков на миллиард - всё будет профинансировано.

    09.08.2025

  • Valekka

    Зачем ему перепахивать? Он может не только латераля,но и свободного вингера сыграть,может и на позиции правого защитника.Даже ложную девятку может.Стас найдёт,как его задействовать,если приглашает.А на позиции латераля свободно 30-50 минут отыграет,если здоровье не подведёт.Разве Пьянич лучше его по функционалу,но играл же?!

    09.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Тёму с Черышевым можно еще подтянуть.

    09.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Игра у них разная. Артему столба можно и до 50ти стоять, а Фернандесу надо бровку перепахивать.

    09.08.2025

  • Спринт

    За что платить этому весьма не квалифицированному недо-защитнику якобы "большие финансы"?

    09.08.2025

  • Valekka

    Если Артём в почти 37 лет успешно играет в нападении,то почему Марио в 34 не сможет заиграть у тренера,который хорошо знает его возможности? Нет задачи стать чемпионами,а пример классного игрока с большим опытом нужен молодым.Не обязательно,чтобы был железно в старте.Только запросы у Марио не должны превышать разумные пределы!

    09.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Похоже, Стасу не с кем в нарды играть, все в команде слишком молодые для этого, вот и просит купить давно знакомого ему старика )))

    09.08.2025

  • Russpiel

    Шансы на удачный исход дела есть, вопрос в организме. Складывалось впечатление, что там раннее увядание присутствует, и он ноги с трудом уже переставляет.

    09.08.2025

  • hottie

    Может как раз спецом запросил много потому, что либо ехать туда не хотел, либо если уж ехать, то за большой оклад.

    09.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бред

    09.08.2025

  • John Doe

    Бог с ней, с моральной стороной вопроса. Но с точки зрения футбола, зачем? Защитные функции Фернандеса никогда не были его сильной стороной. А вот работа латераля - да. И что, в 34 года он будет бегать как в лучшие времена? Или просто кто-то опять попилит деньги? Саламыч с лету решил личные финансы поправить? Поиздержался вдали от больших денег РПЛ?

    09.08.2025

    • Источник: Ду Кейрос из «Зенита» близок к переходу в «Эльче»

    «Крылья Советов» — «Балтика»: трансляция матча РПЛ онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости