Источник: «Ахмат» хочет подписать Марио Фернандеса, защитник запросил высокую зарплату

«Ахмат» проявляет интерес к бывшему защитнику ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандесу, сообщает Legalbet.

6 августа грозненскую команду возглавил Станислав Черчесов. По информации источника, 61-летний специалист хотел бы поработать с Фернандесом, а сторона 34-летнего игрока считает, что совместная работа с Черчесовым поможет защитнику быстро набрать оптимальные кондиции. Отмечается, что Фернандес запросил у «Ахмата» «большие финансы».

Футболист с 2012 по 2022 год играл за ЦСКА. В 2023-м Фернандес присоединился к «Зениту», а в июле 2024-го питерский клуб расторг контракт с защитником по соглашению сторон.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство. Он провел 33 матча за сборную России, в которых отметился 5 голами.