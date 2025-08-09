«Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 9 августа

«Крылья Советов» и «Балтика» проведут матч в четвертом туре чемпионата России в субботу, 9 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток — в 13.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)

Трансляция игры «Крылья Советов» — «Балтика» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 13.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Балтика» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

После трех туров чемпионата России самарцы занимают второе место с 7 очками, их предыдущим соперником был «Ростов» (4:1). У калининградцев — также 7 очков и 3 третья строчка, в предыдущем туре «балтийцы» выиграли у «Оренбурга» (3:2).