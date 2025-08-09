Источник: Ду Кейрос из «Зенита» близок к переходу в «Эльче»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос ведет переговоры с «Эльче», сообщает Elche Xtra.

Отмечается, что испанский клуб близок к подписанию 25-летнего футболиста.

В феврале сине-бело-голубые отдали Ду Кейроса в аренду «Спорт Ресифи» до конца 2025 года. Бразильский клуб готов досрочно прервать аренду полузащитника.

Ду Кейрос присоединился к «Зениту» в январе 2023-го. Всего за питерскую команду игрок провел 16 матчей, забив один гол. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028-го.

