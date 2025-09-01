Морено: «Я ухожу из «Сочи» с чистой совестью, зная, что отдал все ради этих цветов»

Испанский специалист Роберт Морено опубликовал в своих соцсетях пост об отставке с поста главного тренера «Сочи».

В понедельник, 1 сентября, президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ», что новым главным тренером команды вместо Морено станет Игорь Осинькин. По словам функционера, испанец не справился с поставленной перед ним задачей.

«Каждый этап имеет начало и конец, и сегодня мое время в роли главного тренера ФК «Сочи» подошло к завершению. В профессиональном футболе честность и преданность клубу всегда должны стоять на первом месте. Поэтому после откровенного разговора мы совместно решили, что для команды будет правильнее разойтись разными путями», — написал Морено.

Испанец отметил, что пошел на финансовые уступки по контракту, чтобы у клуба было больше возможностей для новых приобретений.

«За год и восемь месяцев у меня накопилось только чувство благодарности. Игрокам — за их отдачу, тренерскому штабу и каждому сотруднику клуба — за профессионализм и ежедневную поддержку. И, конечно же, болельщикам. Я ухожу с чистой совестью, зная, что отдал все ради этих цветов, и искренне желаю «Сочи» больших успехов в будущем», — добавил специалист.

Морено был назначен главным тренером «Сочи» в декабре 2023 года. В сезоне-2025/26 команда под его руководством набрала 1 очко в 7 турах чемпионата России и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.