«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду «Гранаде»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе арендован «Гранадой», сообщает пресс-служба московского клуба.

Арендное соглашение с 22-летним грузином рассчитано до конца сезона-2025/26 и не подразумевает опцию выкупа. «Гранада» выступает в испанской сегунде.

Гагнидзе в феврале 2025 года был арендован «Крыльями Советов». В общей сложности полузащитник в минувшем сезоне провел 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.