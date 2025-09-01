КДК РФС получил заявление от «Краснодара» об отмене красной карточки Кордобе

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о рассмотрении удаления нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

32-летний колумбиец был удален на 56-й минуте встречи за агрессивное поведение.

«КДК РФС получил от «Краснодара» заявление об отмене красной карточки Кордобе», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.