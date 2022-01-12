«Искренне рад вновь оказаться дома». Смолов поделился эмоциями после перехода в «Динамо»

Нападающий Федор Смолов прокомментировал подписание контракта с «Динамо».

«Как только узнал об интересе со стороны «Динамо» и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте, — приводит слова Смолова пресс-служба клуба. — Где-то даже не до конца верил, что получится. Думал, вдруг что-то не сложится. Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения. Ностальгия...

Очень хочу помочь команде! Всего два очка от лидера, вся борьба впереди, и мои мысли сейчас только о том, как выходить на поле и побеждать. Настроен на большую работу, требования у тренерского штаба очень серьезные, но вместе с тем и предельно понятные".

Смолов признался, что долгое время следил за успехами «Динамо».

«Конечно, я следил за «Динамо», и не только в этом сезоне, а практически с момента своего ухода. В «Динамо» я многому научился — здесь проходило мое становление в профессиональном футболе. Очень обрадовался, когда у клуба наконец-то все наладилось, ушел негатив, команда перестроилась и стала показывать классный атакующий футбол. Искренне рад вновь оказаться дома. Надеюсь, что смогу принести пользу команде и радость всем динамовским болельщикам».

12 января «Динамо» объявило о возвращении Смолова в команду. Соглашение рассчитано на полтора года с опцией продления еще на один год.

Ранее 31-летний россиянин выступал за «Локомотив». В текущем сезоне он провел 22 матча за команду во всех турнирах, забив 7 мячей.