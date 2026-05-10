Осинькин — о дороге на матч с «Зенитом»: «Добирались на трех видах транспорта. Сделали все, чтобы переночевать перед игрой»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, как команда добиралась в Санкт-Петербург на матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Пришли на утреннюю тренировку и узнали, что аэропорт закрыт, а нужно каким-то образом добираться. Для вас это просто 28 часов, а для нас — это полтора дня и несколько пересадок. На поезд не могли взять билеты, потому что все хотели на поезд, билетов не было. Добирались на трех видах транспорта. Сделали все, чтобы приехать и переночевать здесь перед игрой, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ» перед игрой.

Матч «Зенит» — «Сочи» пройдет сегодня, 10 мая, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.