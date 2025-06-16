Иранский футболист махачкалинского «Динамо» не может покинуть страну на машине

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с иранским полузащитником Мохаммаджавадом Хоссейннеджадом, который не смог вылететь из Ирана на сбор команды.

«Сейчас очень сложная ситуация. Все знают, что там творится, поэтому мы ждем. Может быть, хотя бы утихнет через какое-то время. Пока очень опасно передвигаться на машине по стране. Вряд ли он присоединится к нам завтра на сборы, как планировалось это ранее», — сказал Газизов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Хоссейннеджад выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 21-летний иранец забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.