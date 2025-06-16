Арутюнянц останется президентом «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что остается на своем посту. Алексей Рыскин продолжит работу в качестве спортивного директора.

«Я и Алексей Анатольевич продолжаем принимать ключевые решения в спортивной части деятельности клуба», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

«Ростов» в сезоне-2024/25 занял восьмое место в РПЛ и вышел в суперфинал FONBET Кубка России, где проиграл ЦСКА.

Арутюнянц является президентом «Ростова» с июня 2017 года.