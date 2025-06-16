Агент нападающего ЦСКА Глебова опроверг слухи о том, что игрок занимается ставками

Агент нападающего ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Харчаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном участии 19-летнего игрока в ставках.

16 июня «Mash на спорте» сообщил, что данные Глебова и еще некоторых футболистов клубов РПЛ оказались в слитой базе нелегальной в РФ букмекерской конторы.

«Не вижу смысла комментировать эти слухи. Нет никакой точной информации. Точно знаю, что Кирилл никакими ставками не занимается, поэтому ему никакое наказание не грозит. Если будет конкретное обвинение, то будем защищать репутацию Кирилла. А пока это только вбросы», — сказал Харчаров «СЭ».

Глебов в прошлом сезоне провел за ЦСКА 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.