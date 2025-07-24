Инфраструктура «Сочи» не пострадала во время атаки БПЛА на регион

В пресс-службе «Сочи» в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о последствиях атаки БПЛА на регион.

«Команда в штатном режиме готовится к первому домашнему матчу сезона против «Акрона». Сегодня вечером по плану тренировка на базе. Никаких повреждений клубной инфраструктуры не было, пострадавших тоже. Но, естественно, мы, как и все жители нашего города, с особым беспокойством переживали сегодняшнюю ночь. Знаем из новостей, что есть пострадавшие. Наши мысли сейчас с семьями и родственниками этих людей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе футбольного клуба.

26 июля «Сочи» примет «Акрон» во 2-м туре чемпионата России-2025/26. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.