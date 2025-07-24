«Акрон» объявил о переходе воспитанника «Зенита» Базилевского

Полузащитник Никита Базилевский стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба клуба.

19-летний хавбек подписал контракт с тольяттинцами на правах свободного агента.

Базилевский является воспитанником «Зенита». За вторую команду сине-бело-голубых он провел 31 матч, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

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