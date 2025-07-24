В «Порту» опровергли информацию об интересе к Черникову

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову.

Ранее об этом сообщило издание «Чемпионат».

«Информация о том, что мы интересуемся Александром Черниковым, не соответствует действительности», — сказал Виллаш-Боаш «СЭ».

Черников является воспитанником «Краснодара». Действующее соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.