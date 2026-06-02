«Индепендьенте» готовит улучшенное предложение по Барко для «Спартака»

Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико рассказал о продвижении переговоров со «Спартаком» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.

1 июня стало известно, что 27-летний аргентинец отказался продлевать контракт с красно-белыми на условиях годовой зарплаты 4 миллиона евро. Действующее соглашение хавбека со столичным клубом истекает в июне 2027 года.

«Переговоры со «Спартаком» в процессе. Вчера мы сделали предложение, которое было отклонено. Это логично, в рамках любых переговоров обычно так и бывает, что первое предложение отклоняется. Но у нас есть возможность улучшить предложение, над чем мы работаем», — приводит слова Саенс Рико Odds.ru.

В сезоне-2025/26 аргентинец провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

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