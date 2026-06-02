Источник: «Васко да Гама» продлит аренду защитника «Зенита» Ренана
«Васко да Гама» продлит аренду центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана до конца 2026 года, сообщил журналист Фабио Азеведо. Нынешнее соглашение истекает 30 июня.
По данным источника, если «Васко да Гама» захочет выкупить 22-летнего футболиста, клубу придется заплатить около 8 миллионов евро за 80 процентов экономических прав. Ренан выступает за бразильскую команду на правах аренды с лета 2025 года. На его счету 48 матчей и 2 гола за «Васко да Гама».
За «Зенит» Ренан провел 18 матчей. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
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30 тур
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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