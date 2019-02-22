15:50 | Футбол — РПЛ

Илюхина назначена и.о. председателя совета директоров "Зенита", Медведев - президентом-гендиректором

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Член совета директоров "Зенита" Елена Илюхина назначена исполняющим обязанности председателя совета директоров петербургского клуба, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Президентом-генеральным директором "Зенита" стал Александр Медведев.

Напомним, бывший председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков в пятницу был избран президентом Российского футбольного союза. 

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров. Сине-бело-голубые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с "Вильярреалом"

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-22-segodnya-v-sankt-peterburge-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-direktorov-futbolnogo-kluba-zenit.htm

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