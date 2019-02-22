Илюхина назначена и.о. председателя совета директоров "Зенита", Медведев - президентом-гендиректором

Член совета директоров "Зенита" Елена Илюхина назначена исполняющим обязанности председателя совета директоров петербургского клуба, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Президентом-генеральным директором "Зенита" стал Александр Медведев.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание совета директоров футбольного клуба "Зенит".



Подробнее: https://t.co/i5ZAaHALSP pic.twitter.com/PuvMtTbR9b – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 22 февраля 2019 г.

Напомним, бывший председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков в пятницу был избран президентом Российского футбольного союза.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров. Сине-бело-голубые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с "Вильярреалом".

Все о чемпионате России - здесь