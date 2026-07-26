Неизвестный угрожал судейской бригаде после матча «Рубина» и «Краснодара» в Казани

В протоколе матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 «Рубин» — «Краснодар» зафиксирован инцидент с угрозами в адрес судейской бригады.

Игра команд прошла в воскресенье, 26 июля, в Казани и завершилась победой «быков» со счетом 3:1. «Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве: главный арбитр Артем Чистяков после ВАР-вмешательства удалил защитника «Рубина» Илью Рожкова за удар локтем в лицо форварду «Краснодара» Хуану Боселли.

«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», — отмечается в графе «Замечания по проведению игры».

В следующем туре РПЛ «Краснодар» 2 августа примет «Факел», а «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с «Акроном».