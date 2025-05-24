Манише заявил, что не планирует становиться тренером

Бывший футболист «Динамо» Манише ответил на вопрос «СЭ» о тренерской карьере.

— Какие у вас сейчас планы? Не думали о тренерской карьере?

— Нет, тренером я становиться не хочу. Сейчас для меня это неактуально. Хотя... никогда не знаешь, что будет дальше. Все зависит от проекта — если он серьезный, с сильной структурой, тогда возможно. Но сейчас — точно нет.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.