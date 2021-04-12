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Игроки ЦСКА поддержали Магнуссона

19:30
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Перед матчем 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» игроки ЦСКА вышли в футболках со словами в поддержку защитника Хердура Магнуссона, который ранее получил серьезную травму. Фото опубликовано в официальном Twitter московских армейцев.

28-летний футболист 9 апреля успешно перенес операцию в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Он получил травму в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

В нынешнем сезоне Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА — «Ротор». Live!

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1381638839438049285

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