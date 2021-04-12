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РФС рассмотрит появление Сухины в судейской во время матча «Локомотив» — «Спартак»

22:10
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов.
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов.
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В РФС рассмотрят появление начальника «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате во время матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0), заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Эпизод попал в видеосюжет, опубликованный на сайте красно-белых.

«Если это зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено, — цитируют Хачатурянца «РИА Новости» 12 апреля. — По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба».

После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210412/sukhina-1727966038.html

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