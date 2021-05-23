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Игроки ЦСКА назвали Влашича лучшим в РПЛ, он сам — за Мариу Фернандеса

20:00
Никола Влашич (справа) и Мариу Фернандес (№2). Фото Александр Федоров, «СЭ» Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов ЦСКА. Фото «СЭ»
Никола Влашич (справа) и Мариу Фернандес (№2). Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты ЦСКА отдали предпочтение полузащитнику Николе Влашичу в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России. Второй по популярности у армейцев — вратарь Игорь Акинфеев, а в тройке — защитник Мариу Фернандес и форвард «Зенита» Сердар Азмун.

На первое место Влашича поставили Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Мариу Фернандес, Иван Обляков и Георгий Щенников.

Сам Влашич при этом назвал такую тройку: Мариу Фернандес, Акинфеев и Азмун.

В декабре 2020-го Влашич был признан «СЭ» футболистом года в России по итогам голосования ведущих тренеров и менеджеров, журналистов и болельщиков. Два сезона подряд (2018/19, 2019/20) опрос с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ выигрывал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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