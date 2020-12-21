Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2020 года

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» пятый год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019). Влашич стал первым армейцем, кто выиграл это голосование. Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2020-м выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции, весной обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Итоги голосования.

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 профессиональных тренеров (главный тренер сборной, действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха);

— 16 топ-менеджеров (руководители РФС, РПЛ и ведущих клубов);

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, выбирая из расширенного круга кандидатов.

Каждый выборщик называет свою пятерку лучших — игроки получают баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков баллы достаются пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта. Влашич одержал уверенные победы во всех четырех группах выборщиков. У тренеров Никола набрал 57 баллов, у менеджеров — 50, у журналистов — 64. Болельщики тоже поставили армейца на первое место (80 баллов), а всего он набрал 251 балл. Вторым в общем зачете оказался хавбек Алексей Миранчук, недавно перешедший из «Локо» в «Аталанту» (113), третьим — спартаковец Роман Зобнин (106). Двукратный лауреат премии Дзюба на этот раз финишировал пятым с 82 баллами, а строчкой выше расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (98).

Никола Влашич. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В уходящим году Влашич:

— забил 13 мячей и отдал 8 голевых передач в 28 матчах чемпионата России;

— заработал среднюю оценку от «СЭ» 6,43 (лучший в ЦСКА), при этом с показателем 6,47 уверенно лидирует среди всех футболистов в РПЛ-2020/21;

— дважды в шести встречах поражал ворота соперников сборной Хорватии.

Мы поздравляем Николу Влашича с престижной наградой!

Итоги голосования.

Как голосовали тренеры.

Тренеры. Итог.

Как голосовали менеджеры.

Менеджеры. Итог.

Как голосовали журналисты.

Журналисты. Итог.