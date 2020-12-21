РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Итоги года

Влашич — лучший футболист России-2020!

Сегодня, 00:00
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Никола Влашич. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Итоги голосования. Итоги голосования. Как голосовали тренеры. Тренеры. Итог. Как голосовали менеджеры. Менеджеры. Итог. Как голосовали журналисты. Журналисты. Итог. Как голосовали болельщики.
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2020 года

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» пятый год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019). Влашич стал первым армейцем, кто выиграл это голосование. Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2020-м выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции, весной обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Итоги голосования.
Итоги голосования.
Никола Влашич.«Голы «Спартаку» важнее мячей «Реалу». Интервью лучшего футболиста 2020 года Николы Влашича

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 профессиональных тренеров (главный тренер сборной, действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха);

— 16 топ-менеджеров (руководители РФС, РПЛ и ведущих клубов);

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, выбирая из расширенного круга кандидатов.

Каждый выборщик называет свою пятерку лучших — игроки получают баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков баллы достаются пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта. Влашич одержал уверенные победы во всех четырех группах выборщиков. У тренеров Никола набрал 57 баллов, у менеджеров — 50, у журналистов — 64. Болельщики тоже поставили армейца на первое место (80 баллов), а всего он набрал 251 балл. Вторым в общем зачете оказался хавбек Алексей Миранчук, недавно перешедший из «Локо» в «Аталанту» (113), третьим — спартаковец Роман Зобнин (106). Двукратный лауреат премии Дзюба на этот раз финишировал пятым с 82 баллами, а строчкой выше расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (98).

Никола Влашич. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В уходящим году Влашич:

— забил 13 мячей и отдал 8 голевых передач в 28 матчах чемпионата России;

— заработал среднюю оценку от «СЭ» 6,43 (лучший в ЦСКА), при этом с показателем 6,47 уверенно лидирует среди всех футболистов в РПЛ-2020/21;

— дважды в шести встречах поражал ворота соперников сборной Хорватии.

Мы поздравляем Николу Влашича с престижной наградой!

Итоги голосования.
Итоги голосования.
Как голосовали тренеры.
Как голосовали тренеры.
Тренеры. Итог.
Тренеры. Итог.
Как голосовали менеджеры.
Как голосовали менеджеры.
Менеджеры. Итог.
Менеджеры. Итог.
Как голосовали журналисты.
Как голосовали журналисты.
Журналисты. Итог.
Журналисты. Итог.
Как голосовали болельщики.
Как голосовали болельщики.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 38683
Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир