Лунев назвал лучших вратарей и игроков РПЛ

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев назвал лучших, по его мнению, вратарей и игроков сезона в Тинькофф РПЛ.

— Кто для тебя лучший вратарь сезона в РПЛ?

- Выделю тройку: Дюпин, Песьяков, Беленов. Еще мне понравился Чондрич.

- Тройка полевых?

— Ракицкий, Дзюба, Азмун - трехкратные чемпионы, лучший бомбардир. Все логично.

- Как оценишь свой сезон?

- Я рад, что вернулся, вернулся в сборную. Были, конечно, проблемы, но сейчас я не хочу об этом говорить.

Кроме Лунева, в расширенный состав сборной России на Евро-2020 также вошли вратари Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо» Москва).

(Максим Алланазаров)