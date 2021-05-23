Лунев назвал лучших вратарей и игроков РПЛ
19:21
Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев назвал лучших, по его мнению, вратарей и игроков сезона в Тинькофф РПЛ.
— Кто для тебя лучший вратарь сезона в РПЛ?
- Выделю тройку: Дюпин, Песьяков, Беленов. Еще мне понравился Чондрич.
- Тройка полевых?
— Ракицкий, Дзюба, Азмун - трехкратные чемпионы, лучший бомбардир. Все логично.
- Как оценишь свой сезон?
- Я рад, что вернулся, вернулся в сборную. Были, конечно, проблемы, но сейчас я не хочу об этом говорить.
Кроме Лунева, в расширенный состав сборной России на Евро-2020 также вошли вратари Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо» Москва).
(Максим Алланазаров)
Опрос
проголосовало: 23765Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю