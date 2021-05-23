ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» и стал победителем молодежного чемпионата России

ЦСКА выиграл молодежное первенство России в нынешнем сезоне.

Красно-синие сыграли на своем поле вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в матче 27-го тура.

ЦСКА оторвался от занимающего второе место «Зенита» на три очка. Команда из Санкт-Петербурга не сможет догнать армейцев, так как в случае равенства очков столичный коллектив окажется выше в таблице благодаря лучшему результату в личных встречах.

Молодежные команды

27-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 1:0 (0:0)

23 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:0

23 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».