ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» и стал победителем молодежного чемпионата России
20:00
ЦСКА выиграл молодежное первенство России в нынешнем сезоне.
Красно-синие сыграли на своем поле вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в матче 27-го тура.
ЦСКА оторвался от занимающего второе место «Зенита» на три очка. Команда из Санкт-Петербурга не сможет догнать армейцев, так как в случае равенства очков столичный коллектив окажется выше в таблице благодаря лучшему результату в личных встречах.
Молодежные команды
27-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
23 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:0
23 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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