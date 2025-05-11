Семшов верит, что Гарсия и Солари приживутся в «Спартаке»: «Должны помочь, когда пройдут адаптацию»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о новичках «Спартака».

«Гарсия и Солари — основные игроки, и хочешь ты или нет, но их нужно выпускать в ущерб другим. Поэтому, может, химия здесь портится. Думаю, эти игроки должны помочь «Спартаку», когда пройдут адаптацию», — сказал Семшов «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое место.