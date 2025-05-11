«Акрон» — «Ахмат»: Дзюба и Садулаев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Ахматом» в 28-м туре РПЛ.

Игра пройдет на домашнем стадионе тольяттинцев в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

Запасные: Волков, Бардыбахин, Эсковаль, Пауло Витор, Москвичев, Хубулов, Галоян, Данилин, Болдырев, Эсанов, Дмитриев, Беншимол.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камилов, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Запасные: Магомедов, Уциев, Гогличидзе, Тодорович, Шатара, Харин, Зорин, Якуев, Диванович, Луна Диале, Руис Диас.