11 мая, 12:45

Семшов считает, что спад «Спартака» связан с зимними трансферами: «Приобретя одного футболиста, они потеряли другого»

Семшов считает, что спад «Спартака» связан с зимними трансферами
Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в весенней части сезона.

«Безусловно, никто не ожидал такой спад, ведь «Спартак» неплохо усилился. Может, ротация состава сыграла свою роль — Угальде чуть потерял уверенность из-за Гарсии. Можно сказать, что приобретя одного футболиста, они потеряли другого. Также повлияло давление в борьбе за чемпионство», — сказал Семшов «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое.

Игорь Семшов
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Ливай (Леви) Гарсия
  • руслан магомедов

    да, что там 2-3 игры он и в выходные дни будет забивать. чмартага щумпиньоня.

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    Вот , как тельавивцам поднять к себе интерес В чемпионате опять сцуко у чмартаги украли золото. Но мы все равно читать что хутболисты чмартага это супера!!!!!!!! фуфуфуфушшккииии!!!!!!!!!!

    11.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Спасибо. Забыл уже. Исправлю.

    11.05.2025

  • zoolord

    Вообще-то Промес - Антоха!!!

    11.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Ответ на повенрхности! Что там гадать кто пришёл, кто ушёл. Всё дело в отсутствии Атохи Промеса. Нет Промеса - нет удачи.

    11.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Верно, и так рот был полон, а ещё одну ложку запихнули и подавились, образно говоря.

    11.05.2025

  • mate

    Барко перестал отдавать голевые пасы на Угальде. Барко пригласил Солари и ждет когда Солари будет постоянно играть.

    11.05.2025

  • Джон Сильвер

    Наверное это так.Когда Соболев "дышал в спину" Угальде у того ничего не получалось,а как только "шерстяного" сбагрили в Зенит - Манфред стал лучшим бомбардиром РПЛ.Но вот пришёл Гарсия и Угальде опять "поплыл" и,скорее всего,в этом сезоне уже "не выплывет".

    11.05.2025

  • mate

    Угальде не умеет забивать как Веллитон, Ширко, Павлюченко, Дзюба, Родионов. Не мастер такого уровня. Ему просто повезло в одном матче с Локомотивом. Он слишком маленький. Гарсия мощнее и мастеровитее. Когда начнет забивать каждые 2-3 игры, тогда Спартак будет сильнее. Об этом знает Деян. Поэтому прикупил Гарсию.

    11.05.2025

  • J. P.

    совершенно верно. команда была на ходу и сыграна. все это было только во вред, и это был понятно сразу...

    11.05.2025

