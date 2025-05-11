Семшов считает, что спад «Спартака» связан с зимними трансферами: «Приобретя одного футболиста, они потеряли другого»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в весенней части сезона.

«Безусловно, никто не ожидал такой спад, ведь «Спартак» неплохо усилился. Может, ротация состава сыграла свою роль — Угальде чуть потерял уверенность из-за Гарсии. Можно сказать, что приобретя одного футболиста, они потеряли другого. Также повлияло давление в борьбе за чемпионство», — сказал Семшов «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое.