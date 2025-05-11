«Акрон» сыграет с «Ахматом» в 28-м туре чемпионата России в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Акрон» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)

По итогам 27 туров РПЛ команда из Тольятти набрала 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 24 баллами идет на 13-й строчке чемпионата.

