18-летний защитник Данилов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов стал лучшим игроком команды в апреле, информирует клубная пресс-служба.

18-летний россиянин с большим отрывом победил в голосовании болельщиков и экспертов, а также получил голос от спонсора красно-синих.

В апреле Данилов провел за ЦСКА 6 матчей в чемпионате и Кубке России, все шесть раз он выходил в стартовом составе. Всего на его счету 12 игр за армейцев.

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