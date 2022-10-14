Корнеев — об Абаскале: «Не боится что-то менять. Перевел на другие позиции Хлусевича и Мозеса. Это сработало»
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев проанализировал игру «Спартака» на флангах.
— Фланги обороны «Спартака». Слева действует Хлусевич. Соответствует ли он уровню команды, которая намерена бороться за высокие места?
— Хлусевич обладает рядом важных качеств: скорость, мощность. При этом его работа с мячом пока оставляет желать лучшего. Сначала его использовали на правом фланге. И вот там он терялся, не знал, что делать. Тут надо отдать должное Абаскалю, который перевел его налево. Это дало свои плоды. Хлусевич может и в центр смещаться, и довольно неплохо навешивать с левой ноги. Теперь он не так часто теряет мяч, при подключении в атаку его передачи доходят до своего партнера. Вот в этом мне видится большой прогресс в его игре именно из-за того, что тренер нашел ему оптимальную позицию на поле. Абаскаль не боится что-то менять. И ведь Хлусевич не единственный пример, — сказал Корнеев «СЭ».
— Кто еще?
— Того же Мозеса до его травмы тренер перевел с фланга в центр поля. И это сработало просто феноменальным образом! Мозес раскрылся совершенно по-другому. Абаскаль ищет необходимый баланс, сопоставляет качества футболиста и пытается сыграть на его реальных козырях.
— Денисов на правом фланге пока все еще кот в мешке?
— Почему? Мне он нравится. Быстрый, жесткий, хорош с мячом, дает объем, может отдать последний пас. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» на правом фланге ему нет альтернативы. Он железный первый номер на этой позиции. Здорово, что в команде появляются ребята, которые способны стать лидерами красно-белых.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1