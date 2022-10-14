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Корнеев — об Абаскале: «Не боится что-то менять. Перевел на другие позиции Хлусевича и Мозеса. Это сработало»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев проанализировал игру «Спартака» на флангах.

— Фланги обороны «Спартака». Слева действует Хлусевич. Соответствует ли он уровню команды, которая намерена бороться за высокие места?

— Хлусевич обладает рядом важных качеств: скорость, мощность. При этом его работа с мячом пока оставляет желать лучшего. Сначала его использовали на правом фланге. И вот там он терялся, не знал, что делать. Тут надо отдать должное Абаскалю, который перевел его налево. Это дало свои плоды. Хлусевич может и в центр смещаться, и довольно неплохо навешивать с левой ноги. Теперь он не так часто теряет мяч, при подключении в атаку его передачи доходят до своего партнера. Вот в этом мне видится большой прогресс в его игре именно из-за того, что тренер нашел ему оптимальную позицию на поле. Абаскаль не боится что-то менять. И ведь Хлусевич не единственный пример, — сказал Корнеев «СЭ».

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— Кто еще?

— Того же Мозеса до его травмы тренер перевел с фланга в центр поля. И это сработало просто феноменальным образом! Мозес раскрылся совершенно по-другому. Абаскаль ищет необходимый баланс, сопоставляет качества футболиста и пытается сыграть на его реальных козырях.

— Денисов на правом фланге пока все еще кот в мешке?

— Почему? Мне он нравится. Быстрый, жесткий, хорош с мячом, дает объем, может отдать последний пас. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» на правом фланге ему нет альтернативы. Он железный первый номер на этой позиции. Здорово, что в команде появляются ребята, которые способны стать лидерами красно-белых.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».

Виктор Мозес
Даниил Хлусевич
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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