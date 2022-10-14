Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Корнеев — о приглашении Мевли в «Спартак»: «Непонятное закрытие дырки»

Корнеев не понимает, зачем «Спартак» подписал Мевлю
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не понимает, зачем «Спартак» подписал защитника Миху Мевлю.

— Джикия восстановится к дерби, но кто составит ему пару? В среду стало известно, что Умяров из-за травмы пропустит матч с ЦСКА. Это значит, что Литвинов, видимо, сыграет не в центре обороны, а в опорной зоне. Тогда какие у Абаскаля теперь есть варианты? Мевля, Маслов или Чернов?

— Ну, Мевлю же брали не просто так. Думаю, выбор падет именно на него. Если не ставить его сейчас, на дерби, сразу же возникает вопрос: а для чего словенца тогда вообще приглашали? Хотя и на него у меня внятного ответа нет, — сказал Корнеев «СЭ».

— Почему?

— Не считаю, что Мевля играл на высоком уровне в «Зените», «Ростове» и «Сочи». Не знаю... Для меня это, грубо говоря, непонятное закрытие дырки. Если «Спартак» искал замену Жиго, то нужен был совершенно другой защитник, иного формата. Мощный, довольно быстрый, который бы дополнял Джикию. Мевля на эту роль не подходит. При скоростной игре соперника он может стать для красно-белых проблемой.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

Игорь Корнеев
Миха Мевля
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком»: «Я дома»
«Ростов» — «Урал»: судья ошибочно не удалил игрока гостей
«Ростов» — «Урал»: в ворота гостей не назначен пенальти. Карпин с этим согласен?
РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак», «Нижний» сыграет с «Зенитом» и другие матчи
«Урал» на выезде обыграл «Ростов» и одержал третью победу подряд в РПЛ
«Ростов» — «Урал»: гости остались в меньшинстве в концовке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ

Корнеев — об Абаскале: «Не боится что-то менять. Перевел на другие позиции Хлусевича и Мозеса. Это сработало»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости