Ушел из жизни основатель «Факела» Виктор Скачилов

На 88-м году жизни скончался основатель «Факела» — доктор технических наук Виктор Скачилов, сообщила пресс-служба клуба.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», — говорится в сообщении клуба.

Скачилов почти всю жизнь отработал в Воронежском конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), участвовал в создании двигателей для космических ракет. Он профессор, доктор технических наук и действительный член Академии космоса, а также один из главных организаторов воронежской футбольной команды в 60-е годы.