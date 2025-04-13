Корнеев: «Вендел отжил свое время в «Зените», Клаудиньо был балластом»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном матче весны между командой Сергея Семака и «Краснодаром».

— Давайте начнем с «Зенита». Главная причина, по которой команда Семака не победила «Локомотив»?

— В этом сезоне «Зениту» очень сложно даются любые матчи! Команда создает моменты в каждой игре, но недостаточно забивает. К обороне тоже есть много вопросов, даже к Нино! С тем же «Локомотивом» сами себе привезли гол.

— Сейчас многие критикуют Вендела: и за его блеклую игру, и за то видео, где он отдыхает с друзьями после матча с «Локо». Бразильцу явно не хватает мотивации?

— К нашему огромному сожалению, Вендел уже ментально отжил свое время в проекте «Зенита». Работает в автоматическом режиме, он нестабилен. Его игра оставляет желать лучшего, учитывая то, на что он реально способен.

— Не ошибся ли «Зенит», оставив его до лета?

— Нет, не ошибся. Учитывая то, как прошло последнее трансферное окно для питерского клуба. Но перестройку надо было затевать намного раньше, как минимум год назад!

— Если разбирать пропущенный от «Локо» гол, правы ли те, кто считает, что Латышонок подставил Вендела в том эпизоде?

— Абсолютно верно: Латышонок чуть не рассчитал силу броска рукой, что позволило Баринову прочитать ситуацию и вмешаться в эпизод.

— Не думаете, что Питер вообще допустил большой промах зимой, продав Клаудиньо и никого не найдя ему на замену?

— Нет, я так не считаю. Клаудиньо уже был негативным балластом не только на поле, но, уверен, и в раздевалке!