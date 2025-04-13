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13 апреля, 12:30

Корнеев: «Вендел отжил свое время в «Зените», Клаудиньо был балластом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном матче весны между командой Сергея Семака и «Краснодаром».

— Давайте начнем с «Зенита». Главная причина, по которой команда Семака не победила «Локомотив»?

— В этом сезоне «Зениту» очень сложно даются любые матчи! Команда создает моменты в каждой игре, но недостаточно забивает. К обороне тоже есть много вопросов, даже к Нино! С тем же «Локомотивом» сами себе привезли гол.

— Сейчас многие критикуют Вендела: и за его блеклую игру, и за то видео, где он отдыхает с друзьями после матча с «Локо». Бразильцу явно не хватает мотивации?

— К нашему огромному сожалению, Вендел уже ментально отжил свое время в проекте «Зенита». Работает в автоматическом режиме, он нестабилен. Его игра оставляет желать лучшего, учитывая то, на что он реально способен.

— Не ошибся ли «Зенит», оставив его до лета?

— Нет, не ошибся. Учитывая то, как прошло последнее трансферное окно для питерского клуба. Но перестройку надо было затевать намного раньше, как минимум год назад!

— Если разбирать пропущенный от «Локо» гол, правы ли те, кто считает, что Латышонок подставил Вендела в том эпизоде?

— Абсолютно верно: Латышонок чуть не рассчитал силу броска рукой, что позволило Баринову прочитать ситуацию и вмешаться в эпизод.

— Не думаете, что Питер вообще допустил большой промах зимой, продав Клаудиньо и никого не найдя ему на замену?

— Нет, я так не считаю. Клаудиньо уже был негативным балластом не только на поле, но, уверен, и в раздевалке!

Луис Энрике.«Порой хочется встряхнуть Луиса Энрике и спросить: ты понимаешь, куда попал?» Корнеев — о матче «Зенит» — «Краснодар»

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

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