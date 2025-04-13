«Акрон» и «Факел» сыграют в чемпионате России 13 апреля

«Акрон» и «Факел» сыграют в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Факел» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

Трансляция встречи организована на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 14.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В чемпионате России-2024/25 «Акрон» набрал 25 очков в 23 турах и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. У «Факела» — 15 очков и предпоследняя, 15-я строчка.

Тольяттинцы в предыдущем туре уступили «Краснодару» (0:1), а воронежцы — сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).