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13 апреля, 12:45

«Акрон» — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Факел» сыграют в чемпионате России 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Акрон» и «Факел» сыграют в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Факел» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:0
Факел

Трансляция встречи организована на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 14.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В чемпионате России-2024/25 «Акрон» набрал 25 очков в 23 турах и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. У «Факела» — 15 очков и предпоследняя, 15-я строчка.

Тольяттинцы в предыдущем туре уступили «Краснодару» (0:1), а воронежцы — сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
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Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
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Манфред Угальде

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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
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Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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