На матче «Зенит» — «Краснодар» ожидается аншлаг

«Зенит» продал все билеты на матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает пресс-служба петербургского клуба в Telegram-канале.

Игра состоится в воскресенье, 13 апреля, в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждет суперматч!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 47 баллами располагается на второй позиции.