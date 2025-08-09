Футбол
9 августа, 14:30

Корнеев: «Если бы Раков остался сейчас в «Локо», играл бы мало»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что железнодорожники поступили правильно, отпустив в аренду в «Крылья Советов» Вадима Ракова.

— Ожидали, что Комличенко с ходу не выиграет конкуренцию у Воробьева?

— А почему вообще Комличенко должен сразу выигрывать конкуренцию у кого-либо? По какой-то причине у него был карт-бланш в «Ростове», хотя Голенков мне нравился намного больше.

— Не ошибся ли Галактионов, отпустив в аренду Ракова?

— Нет, не ошибся. Раков через сезон вернется более подготовленным к конкуренции в основе. Останься он летом в «Локо», играл бы мало.

— Вы считаете, Бакаев сильнее Ракова на позиции правого инсайда?

— Бакаев — игрок ротации, взятый бесплатно после банкротства «Химок». Раков — это актив, который принесет пользу клубу в будущем. Сейчас их не стоит сравнивать.

20-летний полузащитник Раков в сезоне-2024/25 в 29 матчах за «Локомотив» забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. В сезоне-2025/26 за «Крылья Советов» у него 4 гола и 1 передача в 3 матчах.

Игорь Корнеев о&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Как можно поверить в Ливая?! А Угальде, видимо, ждет предложения от «Реала». Корнеев — о дерби «Локо» — «Спартак»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Вадим Раков
Игорь Корнеев
ФК Локомотив (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • John Doe

    Да, я не прав. Был кто-то ещё, кроме Соболева.

    09.08.2025

  • Леший

    Если вы о Гамиде Агаларове, то он проявил себя в Уфе, а не в Самаре. В ""Крылышках" он вообще, кажется, не играл.

    09.08.2025

  • John Doe

    Крылья имеют уникальный опыт по накручиванию молодым средне-хорошим игрокам дополнительной стоимости. Просто заставляя всю команду играть на них. Вспоминаем Соболева, Агаларова, которые выйдя из тепличных условий Самары ничего выше среднего уровня показать уже не смогли. Хорошо бы, если история Ракова не из этой серии. Чего искренне мальчишке желаю.

    09.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Большой удачи Ракову и развития

    09.08.2025

