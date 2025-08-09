Корнеев: «Если бы Раков остался сейчас в «Локо», играл бы мало»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что железнодорожники поступили правильно, отпустив в аренду в «Крылья Советов» Вадима Ракова.

— Ожидали, что Комличенко с ходу не выиграет конкуренцию у Воробьева?

— А почему вообще Комличенко должен сразу выигрывать конкуренцию у кого-либо? По какой-то причине у него был карт-бланш в «Ростове», хотя Голенков мне нравился намного больше.

— Не ошибся ли Галактионов, отпустив в аренду Ракова?

— Нет, не ошибся. Раков через сезон вернется более подготовленным к конкуренции в основе. Останься он летом в «Локо», играл бы мало.

— Вы считаете, Бакаев сильнее Ракова на позиции правого инсайда?

— Бакаев — игрок ротации, взятый бесплатно после банкротства «Химок». Раков — это актив, который принесет пользу клубу в будущем. Сейчас их не стоит сравнивать.

20-летний полузащитник Раков в сезоне-2024/25 в 29 матчах за «Локомотив» забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. В сезоне-2025/26 за «Крылья Советов» у него 4 гола и 1 передача в 3 матчах.

