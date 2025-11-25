Стало известно время начала церемонии прощания с Никитой Симоняном

«Спартак» объявил время начала церемонии прощания с бывшим нападающим команды, олимпийским чемпионом в составе сборной СССР Никитой Симоняном.

Траурное мероприятие пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене» с 10.00 по 13.00 мск. Отмечается, что проход на территорию стадиона будет осуществляться через первый павильон, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с красно-белыми четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. Помимо «Спартака», Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми) и московские «Крылья Советов».

В качестве тренера Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР, привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».