Идову высказался о назначении Семина главным тренером «Ростова»
Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о назначении Юрия Семина главным тренером «Ростова».
— Конечно, мы знали, что Юрий Павлович пришел. Предполагали, что это может придать команде эмоциональный заряд. Состав у них кардинально не поменялся. Могу пожелать «Ростову» дальше только удачи, у них теперь очень хороший тренер, — сказал Идову в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Владимиром Пушкаревым.
Идову играл за «Локомотив» под руководством Семина в период с 2018 по 2020 год.
Сегодня, 8 августа «Химки» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 1:1, эта встреча стала для Юрия Семина первой в качестве главного тренера ростовчан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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