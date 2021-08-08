Идову высказался о назначении Семина главным тренером «Ростова»

Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о назначении Юрия Семина главным тренером «Ростова».

— Конечно, мы знали, что Юрий Павлович пришел. Предполагали, что это может придать команде эмоциональный заряд. Состав у них кардинально не поменялся. Могу пожелать «Ростову» дальше только удачи, у них теперь очень хороший тренер, — сказал Идову в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Владимиром Пушкаревым.

Идову играл за «Локомотив» под руководством Семина в период с 2018 по 2020 год.

Сегодня, 8 августа «Химки» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 1:1, эта встреча стала для Юрия Семина первой в качестве главного тренера ростовчан.