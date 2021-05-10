Идову обновил свой пост с критикой судейства после матча со «Спартаком»

Защитник «Химок» Брайн Идову дополнил свое сообщение в Instagram о матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«Они не могут, судья поможет! P. S. Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем, — написал футболист. — Пенальти — весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение... Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, т.к. он шел к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадет ему в руку... Что он с ней должен сделать, куда убрать... Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там.

P. S.S. Я смотрю у некоторых чувство юмора проснулось великолепное. Ваша команда выиграла. Так радуетесь. А то шутки за двести про обезьян, бананы и все в этом духе уже как-то устарело. Давайте что-то новенькое хоть».