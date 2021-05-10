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«Не буду комментировать судейство. Просто горжусь игроками «Химок». Глушаков — о матче со «Спартаком»

22:17
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2).

— Как смотрелась игра со скамейки запасных? «Химками» можно гордиться?

— Вы в принципе сами ответили на свой вопрос. Рад, что играю в одной команде с такими футболистами. Ребята устали, второй матч играют в меньшинстве, вдесятером. Такое ощущение, что уже на сборах готовятся к следующему сезону. Бились. Очень жаль, что пропустили в концовке... Тяжело еще что-то добавить.

— Брайн Идову написал пост в Instagram: «Они не могут, судья поможет»

— Честно говоря, я еще этого не читал. Не хочется комментировать судей. Ничего уже не изменишь. Если говорить про игру, то «Химки» достойно смотрелись. У нас были хорошие моменты. Да и в первом круге мы особо ничего не позволили сделать «Спартаку». Тогда нам забили, кстати, с пенальти. И сейчас даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло.

— Нет ощущения, что судьи помогли «Спартаку»?

— Я не буду говорить на эту тему. Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол и горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнерами. Они как рабочие лошадки выкладываются. Понимаю их расстройство. Как будто сам играл.

— А у вас был сегодня шанс выйти на поле?

— Нет, вряд ли. Я и форму не набрал, и ногу до конца не залечил. Если только в концовке выйти — потянуть время.

— Заслуживает ли «Спартак» Лиги чемпионов по этому сезону?

— Не мне судить. Не могу сказать. Давайте посмотрим в конце сезона.

(Виталий Айрапетов)

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