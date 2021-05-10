Заведено уголовное дело после нападения на сотрудника «Спартака» Фетисова

Заведено уголовное дело после нападения на сотрудника «Спартака» Антона Фетисова.

Директор департамента по связям с общественностью красно-белых был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой.

«Вчера действительно было нападение на Антона Фетисова. Заведено уголовное дело. Его состояние стабильное, — сказал «СЭ» пресс-атташе команды Ярослав Кулемин. — Пока не знаем, связано ли это с его профессиональной деятельностью. Насколько мне известно, все произошло вчера вечером на улице. Мы с ним на связи, периодически общаемся. Я ему один раз позвонил даже, не очень положительный разговор был, но чувствует он себя стабильно. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе».

(Артем Калинин)