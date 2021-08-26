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Хуже «Спартак» начинал только в последнем сезоне Романцева

21:23
Игроки «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В 6-м туре Тинькофф чемпионата России «Спартак» уступил на своем поле «Сочи» (1:2).

Это поражение стало для красно-белых третьим в премьер-лиге под руководством Руя Витории. Три неудачи в шести матчах — повторение антирекорда «Спартака» в российской истории.

Столь же неудачный старт приключился в серебряном сезоне-2011/12, когда команда Валерия Карпина уступила «Ростову» (0:4), «Кубани» (1:3) и «Анжи» (1:2).

Правда, семь очков в шести турах — не худший результат для спартаковцев. В последнем сезоне Олега Романцева красно-белые ограничились в шести играх одной победой и тремя ничьими.

Худшие первые шесть туров «Спартака» в чемпионатах России

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

2008

Станислав Черчесов

2

3

1

10-9

9

2010

Валерий Карпин

2

3

1

7-6

9

2017/18

Массимо Каррера

2

2

2

8-9

8

2006

Александр Старков

1

4

1

9-10

7

2021/22

Руй Витория

2

1

3

5-6

7

2011/12

Валерий Карпин

2

1

3

4-9

7

2003

Олег Романцев

1

3

2

7-8

6

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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