Хуже «Спартак» начинал только в последнем сезоне Романцева
В 6-м туре Тинькофф чемпионата России «Спартак» уступил на своем поле «Сочи» (1:2).
Это поражение стало для красно-белых третьим в премьер-лиге под руководством Руя Витории. Три неудачи в шести матчах — повторение антирекорда «Спартака» в российской истории.
Столь же неудачный старт приключился в серебряном сезоне-2011/12, когда команда Валерия Карпина уступила «Ростову» (0:4), «Кубани» (1:3) и «Анжи» (1:2).
Правда, семь очков в шести турах — не худший результат для спартаковцев. В последнем сезоне Олега Романцева красно-белые ограничились в шести играх одной победой и тремя ничьими.
Худшие первые шесть туров «Спартака» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2008
|
Станислав Черчесов
|
2
|
3
|
1
|
10-9
|
9
|
2010
|
Валерий Карпин
|
2
|
3
|
1
|
7-6
|
9
|
2017/18
|
Массимо Каррера
|
2
|
2
|
2
|
8-9
|
8
|
2006
|
Александр Старков
|
1
|
4
|
1
|
9-10
|
7
|
2021/22
|
Руй Витория
|
2
|
1
|
3
|
5-6
|
7
|
2011/12
|
Валерий Карпин
|
2
|
1
|
3
|
4-9
|
7
|
2003
|
Олег Романцев
|
1
|
3
|
2
|
7-8
|
6
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