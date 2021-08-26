Хуже «Спартак» начинал только в последнем сезоне Романцева

В 6-м туре Тинькофф чемпионата России «Спартак» уступил на своем поле «Сочи» (1:2).

Это поражение стало для красно-белых третьим в премьер-лиге под руководством Руя Витории. Три неудачи в шести матчах — повторение антирекорда «Спартака» в российской истории.

Столь же неудачный старт приключился в серебряном сезоне-2011/12, когда команда Валерия Карпина уступила «Ростову» (0:4), «Кубани» (1:3) и «Анжи» (1:2).

Правда, семь очков в шести турах — не худший результат для спартаковцев. В последнем сезоне Олега Романцева красно-белые ограничились в шести играх одной победой и тремя ничьими.

Худшие первые шесть туров «Спартака» в чемпионатах России