Федотов заявил, что у него нет вопросов по судейству матча со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил судейство матча шестого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Не удивили разговоры о судействе и родстве линейного арбитра с вашим тренером?

— Даже об этом не знал. По судейству, когда побеждаешь, вопросов особо нет. Были небольшие помарки, как показалось. Но сейчас допускают больше борьбы — такие трактовки.

Единственный мяч у «Спартака» забил Роман Зобнин. У гостей отличились Максим Барсов и Артур Юсупов.