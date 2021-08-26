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Федотов заявил, что у него нет вопросов по судейству матча со «Спартаком»

21:19
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил судейство матча шестого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Не удивили разговоры о судействе и родстве линейного арбитра с вашим тренером?

— Даже об этом не знал. По судейству, когда побеждаешь, вопросов особо нет. Были небольшие помарки, как показалось. Но сейчас допускают больше борьбы — такие трактовки.

Единственный мяч у «Спартака» забил Роман Зобнин. У гостей отличились Максим Барсов и Артур Юсупов.

Спартак — Сочи

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