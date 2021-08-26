Федотов заявил, что у него нет вопросов по судейству матча со «Спартаком»
21:19
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил судейство матча шестого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1).
— Не удивили разговоры о судействе и родстве линейного арбитра с вашим тренером?
— Даже об этом не знал. По судейству, когда побеждаешь, вопросов особо нет. Были небольшие помарки, как показалось. Но сейчас допускают больше борьбы — такие трактовки.
Единственный мяч у «Спартака» забил Роман Зобнин. У гостей отличились Максим Барсов и Артур Юсупов.
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