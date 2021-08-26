Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мацуев — о поражении «Спартака»: «Надо всем собраться вместе, чтобы выйти из этого кризиса»

21:23
Теги:

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче против «Сочи» в шестом туре Тинькофф РПЛ (1:2).

«Я уже сказал после игры с «Арсеналом», когда я посмотрел так называемый футбол, что ничего белее унылого я не видел. Полоса неудач продолжается. Я понимаю все слова критики, которые продолжатся после сегодняшней игры по понятным причинам. Эмоции находятся под градусом. Я предлагаю всем взяться и что-то сделать. «Спартак» — одна команда, семья. Мы все хотим, чтобы у них было все хорошо. Надо всем собраться вместе, чтобы выйти из этого кризиса. Дальше уже некуда. Наш футбол находится не на самом высоком уровне, это понятно. Настоящий болельщик проявляется в моменты, когда команде тяжело. Сейчас «Спартаку» тяжело. Ребята мучаются, игра не идет. Что-то потеряно в механизме, а что именно знает тренер. Уверен, что нас, после стольких неудач, ждет подъем», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В семи официальных играх сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.

Спартак — Сочи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов, «Барселона» — с «Баварией». Итоги жеребьевки
Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: 1/4 финала, расписание и результаты матчей 26 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр