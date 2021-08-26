Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче против «Сочи» в шестом туре Тинькофф РПЛ (1:2).

«Я уже сказал после игры с «Арсеналом», когда я посмотрел так называемый футбол, что ничего белее унылого я не видел. Полоса неудач продолжается. Я понимаю все слова критики, которые продолжатся после сегодняшней игры по понятным причинам. Эмоции находятся под градусом. Я предлагаю всем взяться и что-то сделать. «Спартак» — одна команда, семья. Мы все хотим, чтобы у них было все хорошо. Надо всем собраться вместе, чтобы выйти из этого кризиса. Дальше уже некуда. Наш футбол находится не на самом высоком уровне, это понятно. Настоящий болельщик проявляется в моменты, когда команде тяжело. Сейчас «Спартаку» тяжело. Ребята мучаются, игра не идет. Что-то потеряно в механизме, а что именно знает тренер. Уверен, что нас, после стольких неудач, ждет подъем», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В семи официальных играх сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.