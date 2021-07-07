Хусаинов считает, что Карасева можно было назначить на матч за Суперкубок России

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасевым можно было назначить на матч за Суперкубок России по футболу. По его мнению, это могло быть наградой за работу на чемпионате Европы.

«Исходя из того состава действующих арбитров, конечно, нужен нейтральный арбитр. Поэтому кандидатура Кукуяна вне конкуренции, назначение оправданно. Судейство любого финального матча должно быть поручено лучшему арбитру страны. На мой взгляд, было бы замечательно, если бы на матч назначили Сергея Карасева вместе с бригадой. Это была бы награда за то, что они достойно представляли судейский корпус на чемпионате Европы», — приводит ТАСС слова Хусаинова.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск). Встречу рассудит бригада Павла Кукуяна.

Сегодня, 7 июля, стало известно, что билеты на матч за Суперкубок России поступили в продажу.