Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хусаинов считает, что Карасева можно было назначить на матч за Суперкубок России

14:00
Теги:

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасевым можно было назначить на матч за Суперкубок России по футболу. По его мнению, это могло быть наградой за работу на чемпионате Европы.

«Исходя из того состава действующих арбитров, конечно, нужен нейтральный арбитр. Поэтому кандидатура Кукуяна вне конкуренции, назначение оправданно. Судейство любого финального матча должно быть поручено лучшему арбитру страны. На мой взгляд, было бы замечательно, если бы на матч назначили Сергея Карасева вместе с бригадой. Это была бы награда за то, что они достойно представляли судейский корпус на чемпионате Европы», — приводит ТАСС слова Хусаинова.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск). Встречу рассудит бригада Павла Кукуяна.

Сегодня, 7 июля, стало известно, что билеты на матч за Суперкубок России поступили в продажу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11844543

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

У сборной Италии нет суперзвезд, и от этого она менее уязвима. Рабинер — о первом полуфинале Евро
Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
Ватерполистки пробились в Токио. Как дела с остальными игровиками?
Манчини огорчен отсутствием болельщиков из Италии на полуфинале Евро с Испанией
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля