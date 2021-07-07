Все футболисты и персонал «Урала» вакцинировались от коронавируса
13:23
Футболисты, тренерский штаб и персонал «Урала» вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Все представители клуба и офисные работники прошли первый этап вакцинации. Второй этап запланирован через 3 недели.
Сегодня медицинским департаментом #ФКУрал был организован 1 этап вакцинации от COVID-19. Вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба, персонала и игроки главной команды, «Урала-2», «Урала-М», а также офисные сотрудники. 2 этап вакцинации запланирован через три недели. pic.twitter.com/pevjffYQCd— ФК Урал (@FCURAL) July 7, 2021
25 июня от коронавируса привились футболисты другого клуба Тинькофф РПЛ, «Рубина».
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