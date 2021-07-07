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Все футболисты и персонал «Урала» вакцинировались от коронавируса

13:23
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Футболисты, тренерский штаб и персонал «Урала» вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Все представители клуба и офисные работники прошли первый этап вакцинации. Второй этап запланирован через 3 недели.

25 июня от коронавируса привились футболисты другого клуба Тинькофф РПЛ, «Рубина».

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Иван Торопцев все материалы автора

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