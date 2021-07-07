Все футболисты и персонал «Урала» вакцинировались от коронавируса

Сегодня медицинским департаментом #ФКУрал был организован 1 этап вакцинации от COVID-19. Вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба, персонала и игроки главной команды, «Урала-2», «Урала-М», а также офисные сотрудники. 2 этап вакцинации запланирован через три недели. pic.twitter.com/pevjffYQCd