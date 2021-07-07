Воспитанник «Лиона» находится на просмотре в «Ростове»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что защитник Иссиар Драме проходит просмотр в «Ростове».

«Сначала его хотела подписать «Аустрия» из Вены. Но в конечном итоге решили, что «Ростов» реален. Они заинтересованы в защитнике. Правда, у него есть предложения из одного французского и двух бельгийских клубов. Сейчас он находится с «Ростовом». Дальше — жизнь покажет. Завтра будет матч, в которой он, возможно, сыграет. Он на просмотре? Можно это и так назвать. Хотя они его более-менее знают. Просто хотят, чтобы он посмотрел на команду, а команда на него», — приводит «РБ-Спорт» слова Селюка.

Драме — воспитанник «Лиона». Последним клубом 22-летнего француза был донецкий «Олимпик». В сезоне-2020/21 футболист провел 19 матчей за украинскую команду и не отличился результативными действиями. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.