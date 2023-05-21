Хусаинов — о двойном удалении в матче ЦСКА — «Спартак»: «Роша провоцировал Соболева, а тот повелся на эмоции»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал удаление форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллианы Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

«Решение Карасева было верным. Красную заслужил и Соболев и Роша. Роша провоцировал Соболева, а тот повелся на эмоции. Не хотите играть? Так идите в раздевалку. Карасев специально подошел к ассистенту, который был самым ближним свидетелем ситуации. Уверен, что там была провокация», — приводит Sport24 слова Хусаинова.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

27 мая армейцы сыграют с «Краснодаром», а красно-белые 28 мая встретятся с «Пари НН».