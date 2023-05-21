Соболев — о матче с ЦСКА: «2:1. Москва красно-белая»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 28-го тура с ЦСКА — 2:1.
«2:1. Москва красно-белая», — написал Соболев в своем Telegram-канале.
На 69-й минуте форвард после единоборства показал неприличный жест Виллиану Роше, за что был удален.
После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).
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|2
|72-19
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|
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|28
|16
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|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
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|50
|
5
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|4
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|49
|
6
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|6
|9
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|45
|
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|7
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|43
|
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|4
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|
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|7
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|
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|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
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|18
|
16
|Торпедо
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|3
|4
|21
|20-55
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30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
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|10
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Александр Соболев
Спартак
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|Ж
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Гленн Бейл
Крылья Советов
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|1
|4
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Локомотив
|18
|1
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Александр Соболев
Спартак
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