Соболев — о матче с ЦСКА: «2:1. Москва красно-белая»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 28-го тура с ЦСКА — 2:1.

«2:1. Москва красно-белая», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

На 69-й минуте форвард после единоборства показал неприличный жест Виллиану Роше, за что был удален.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).